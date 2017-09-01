Напал на врача

Инцидент произошел ночью 2 сентября. По предварительной информации, гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев, совершение кражи, мошенничества и грабежа, находился в неадекватном состоянии. Незадолго до этого в подъезде дома по улице Курчатова он порезал себе руку и не смог самостоятельно остановить кровотечение, а после получения помощи внезапно повел себя агрессивно по отношению к врачам.В настоящее составленный сотрудниками полиции протокол об административном правонарушении, совершенным указанным гражданином, направлен на рассмотрение в суд, который даст оценку его действиям, согласно статье 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство». Между тем, правовая оценка нанесению телесных повреждений медику будет дана Следственными органами следственного комитета.