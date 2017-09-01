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Напал на врача


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Вчера, 13:50
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Напал на врача

Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Братское» поместили в спецприемник 36-летнего гражданина, нанесшего в минувшие выходные телесные повреждения медицинскому работнику, прибывшему к нему в составе бригады скорой помощи.

Инцидент произошел ночью 2 сентября. По предварительной информации, гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев, совершение кражи, мошенничества и грабежа, находился в неадекватном состоянии. Незадолго до этого в подъезде дома по улице Курчатова он порезал себе руку и не смог самостоятельно остановить кровотечение, а после получения помощи внезапно повел себя агрессивно по отношению к врачам.

В настоящее составленный сотрудниками полиции протокол об административном правонарушении, совершенным указанным гражданином, направлен на рассмотрение в суд, который даст оценку его действиям, согласно статье 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство». Между тем, правовая оценка нанесению телесных повреждений медику будет дана Следственными органами следственного комитета.

38.мвд.рф
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