Шесть пострадавших за сутки

Галина ЛЕМЗЯКОВА

Кроме нее, в субботу на дорогах АГО в ДТП пострадали пять человек. Днем сбили пешеходов в 58 квартале и на пересечении улиц Крупской и Коминтерна. Перелом и черепно-мозговая травма. Ночью на Савватеевском тракте в районе Подсочки автомобиль влетел в дерево. Пострадавшие от столкновения водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Помощь медиков в этот день не понадобилась водителю легкового автомобиля, столкнувшегося с КамАЗом возле Еловской горы. Он умер до прибытия «скорой помощи».