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Шесть пострадавших за сутки


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21-летняя ангарчанка, поругавшись с мужем, бросилась под колеса случайного автомобиля. Произошло это в 2 часа ночи, 3 сентября, возле Дворца бракосочетаний. Женщина осталась жива. С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом плеча ее доставили в БСМП.

Кроме нее, в субботу на дорогах АГО в ДТП пострадали пять человек. Днем сбили пешеходов в 58 квартале и на пересечении улиц Крупской и Коминтерна. Перелом и черепно-мозговая травма. Ночью на Савватеевском тракте в районе Подсочки автомобиль влетел в дерево. Пострадавшие от столкновения водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Помощь медиков в этот день не понадобилась водителю легкового автомобиля, столкнувшегося с КамАЗом возле Еловской горы. Он умер до прибытия «скорой помощи».

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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