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Осуждена Иркутская мошенница


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Сегодня, 12:21
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Осуждена Иркутская мошенница

Доказательства, собранные сотрудниками следственной части Следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», стали основанием для вынесения обвинительного приговора фигурантке многоэпизодного уголовного дела по фактам мошеннических действий.

В ходе расследования установлено, что 28-летняя ранее судимая за мошенничество иркутянка в период времени с 2014 по 2015 годы предлагала гражданам купить в Иркутске жилую недвижимость по ценам ниже рыночных. Следователи выяснили, что обвиняемая в своей преступной деятельности рассчитывала на то, что потерпевшие слабо ориентируются в риелторской деятельности. При этом в своих преступных схемах она использовала поддельные договоры участия в долевом строительстве, неоднократно передавала права на долевое строительство на один и тот же объект долевого строительства разным гражданам.

Потерпевшие передавали ей за предлагаемое несуществующее жилье как денежные средства, так и иные товарно-материальные ценности, среди которых транспортные средства Mercedes-Benz CLS 350, Honda Crosstour и Nissan Pathfinder. Всего потерпевшими признаны 8 человек, проживающие в Свердловске, Свирске, Ангарске, Иркутске, Братске. В их числе есть многодетные семьи, пожилые люди. В общей сложности материальный ущерб был причинен на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, женщина тратила похищенные путем обмана денежные средства по своему усмотрению, на собственные нужды, в том числе на аренду помещения кафе по улице Декабрьских Событий областного центра, на его ремонт, приобретение оборудования, оплату персоналу, обучению персонала работе и на оплату услуг такси.

Действия обвиняемой были квалифицированы по части 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».

4 сентября 2017 года Свердловский районный суд г. Иркутска вынес обвинительный приговор и назначил ей наказание – 8,5 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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