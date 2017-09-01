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Курить вредно и опасно!


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Вчера, 16:10
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Вечером 3 сентября пожарным пришлось бороться с огнем и одновременно спасать людей из высотного здания.
В пятом часу вечера пожар случился в одной из квартир дома № 4 в 18 микрорайоне. Горящая квартира находилась на восьмом этаже. Приехавшие расчеты МЧС смогли за несколько минут загасить очаг возгорания и эвакуировать через подъезд восемь жильцов. Через двадцать минут пожарные уехали, а дознаватель остался, чтобы выяснить причины происшествия. По одной из версий, загорелось потому, что в одной из квартир жильцы часто курили и пренебрегали правилами пожарной безопасности.

Игорь КАРИН
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