Курить вредно и опасно!

Вечером 3 сентября пожарным пришлось бороться с огнем и одновременно спасать людей из высотного здания.

В пятом часу вечера пожар случился в одной из квартир дома № 4 в 18 микрорайоне. Горящая квартира находилась на восьмом этаже. Приехавшие расчеты МЧС смогли за несколько минут загасить очаг возгорания и эвакуировать через подъезд восемь жильцов. Через двадцать минут пожарные уехали, а дознаватель остался, чтобы выяснить причины происшествия. По одной из версий, загорелось потому, что в одной из квартир жильцы часто курили и пренебрегали правилами пожарной безопасности.



Игорь КАРИН