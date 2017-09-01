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До школы не дошёл


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Вчера, 16:11
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4 сентября ученик четвертого класса отправился утром в школу, а вместо нее оказался в детской больнице.
По словам инспектора ГИБДД Алены ГРЯЗНОВОЙ, школьник попал под машину на улице Коминтерна, когда переходил дорогу по пешеходному нерегулируемому переходу. По словам очевидцев, его сбила «Тойота-Ноах», которая после этого проехала еще 15 метров, пока не остановилась. Ребенка с диагнозом перелом ноги увезла «скорая помощь», пока водитель объяснял полицейским, что малолетнего пешехода он просто не заметил.

Игорь КАРИН
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