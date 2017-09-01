До школы не дошёл

4 сентября ученик четвертого класса отправился утром в школу, а вместо нее оказался в детской больнице.

По словам инспектора ГИБДД Алены ГРЯЗНОВОЙ, школьник попал под машину на улице Коминтерна, когда переходил дорогу по пешеходному нерегулируемому переходу. По словам очевидцев, его сбила «Тойота-Ноах», которая после этого проехала еще 15 метров, пока не остановилась. Ребенка с диагнозом перелом ноги увезла «скорая помощь», пока водитель объяснял полицейским, что малолетнего пешехода он просто не заметил.



Игорь КАРИН