Двойной удар

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Сообщение о первой аварии поступило в ГИБДД по Ангарскому городскому округу в 22.40. Большегруз SHACMAN ехал со стороны Иркутска в сторону Ангарска. В районе 1853 километра у фуры оторвалось заднее колесо. Оно ударило машины, которые ехали следом, - «Фольксваген Джетта» и «Тойоту-Аллион». В этой аварии никто, кроме самих автомобилей, не пострадал. Участники ДТП вызвали экипаж госавтоинспеции, ждали его прибытия. И часа не прошло, как в стоявшие автомобили врезалась ещё одна машина.БМВ Х6 несся со стороны Иркутска в Ангарск. За рулём находился 36-летний, нигде не работающий ангарчанин. Кроме него в машине была женщина. В этот момент водитель «Тойоты» стоял рядом со своим авто. От удара внедорожника мужчину отбросило на проезжую часть. С тяжелыми травмами его госпитализировали в БСМП, сейчас за его жизнь борются врачи реанимации.Экспертиза, проведённая сразу после ДТП, показала, что водитель БМВ был пьян. Результаты освидетельствования на месте он не признал, его кровь отправили на исследование в лабораторию.