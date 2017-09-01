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Снова под Еловкой


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Сегодня, 16:04
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С начала сентября на территории АГО произошли две дорожные аварии, в которых погибли два человека.

Вечером 1 сентября в микрорайоне Китой, на улице Партизанской, был обнаружен труп мужчины, который был сбит машиной. Водитель с места ДТП скрылся. Полиция установила, что жертвой был 37-летний ангарчанин, который двигался по обочине дороги и, видимо, не заметил автомобиль, который ехал по улице в попутном направлении.
На поиск водителя подключили уголовный розыск, и вскоре были найдены и водитель, и машина. Выяснилось, что 20-летний человек сел за руль ВАЗа-21043 без прав на вождение. К тому же, по словам сотрудников ДПС, автомобиль находился в ненадлежащем техническом состоянии. Судом было принято решение о задержании молодого человека с помещением его под стражу.

Игорь КАРИН

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