Сожгли скейт-парк

Неизвестные устроили поджог покрытых деревом установок, при помощи которых молодежь на скейтах и велосипедах выписывала в воздухе лихие фигуры.Этому парку семь лет. Город подарил молодежи специально оборудованную площадку размером 1200 кв.м для занятий на велосипедах и скейтах. Официально была озвучена цена подарка - 2 600 000 рублей. И сразу пошли разговоры, что ценник и объект - вещи несовместимые. И вот объекта уже нет.Инспектор ФГКУ «3-й отряд ФПС по Иркутской области» Елена МОКРОУСОВА, отвечающая за связи со СМИ, комментировать происшествие газете отказалась. Однако есть версия, что это поджог. Ведь надо было очень постараться, чтобы загорелась основательно промокшая за дождливые дни древесина.Кто это сделал и зачем? Как и во всех подобных случаях в нашем городе – неустановленные лица.