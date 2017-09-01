Авария под “Утёсом”

Вечером 8 сентября на трассе Ангарск-Савватеевка, в районе СНТ «Утес», лоб в лоб столкнулись две иномарки.



На место ДТП выезжал старший инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ. Он рассказал нашей газете:

- В аварии участвовали «Ниссан-Сафари» и «Тойота-Королла-Ассиста». В первой было двое мужчин, во второй трое молодых людей. Сейчас можно говорить о том, что «Ниссан» выехала на встречную полосу. Превышение скоростного режима, мокрое покрытие и лобовой удар сделали свое дело. В результате погиб 22-летний пассажир «Тойоты». Троих пострадавших увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Понадобилась помощь спасателей. Сила удара была такова, что пострадавшие сами не могли выбраться из покореженных машин. Спасателям пришлось вытаскивать людей, срезав специнструментом двери.



Игорь КАРИН