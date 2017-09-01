.
,

Авария под “Утёсом”


0

Сегодня, 12:21
 Количество просмотров: 60
    

Вечером 8 сентября на трассе Ангарск-Савватеевка, в районе СНТ «Утес», лоб в лоб столкнулись две иномарки.

На место ДТП выезжал старший инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ. Он рассказал нашей газете:
- В аварии участвовали «Ниссан-Сафари» и «Тойота-Королла-Ассиста». В первой было двое мужчин, во второй трое молодых людей. Сейчас можно говорить о том, что «Ниссан» выехала на встречную полосу. Превышение скоростного режима, мокрое покрытие и лобовой удар сделали свое дело. В результате погиб 22-летний пассажир «Тойоты». Троих пострадавших увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.
Понадобилась помощь спасателей. Сила удара была такова, что пострадавшие сами не могли выбраться из покореженных машин. Спасателям пришлось вытаскивать людей, срезав специнструментом двери.

Игорь КАРИН
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ноги не главное
В кольцо!
Развивать боевое самбо по программе
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
По грибы
Украл стиральную машину
Авария под “Утёсом”
Все новости категории

Общество
Выборы в Приангарье – хорошая явка, пара неожиданностей и удар по Левченко
В Иркутской области стартовало голосование в конкурсе «Народный участковый 2017»
Мозговой штурм по Байкальской тропе
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (113)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru