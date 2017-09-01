Украл стиральную машину

Дело было в одном из общежитий в 85 квартале. Сначала 20-летний парень зашел к знакомой, и они выпили за встречу.



Когда гость ушел, женщина обнаружила пропажу имущества. После звонка в полицию приметы подозреваемого передали нарядам наружных служб. Один из патрулей Росгвардии в составе Ивана СИМАКОВА и Бориса ХОГОЕВА заметил недалеко от общежития похожего товарища и провел задержание. Успел ли он сбыть краденное, не сообщается. Но за кражу по ст. 158 УК РФ можно уехать стираться в прачечной колонии года на три.



Максим БУРОЗУБ