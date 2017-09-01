В субботу, 9 сентября, дежурили спасатели Александр ЕРШОВ и Павел СПИРКИН. В начале четвертого к ним обратились полицейские. В лесном массиве у СНТ «Васюки» заблудилась молодая женщина.



Она со своими родственниками пошла за грибами и как-то незаметно ушла куда-то, и теперь родня найти ее не может. Положение усугублялось тем, что потерявшаяся была на большом сроке беременности. Мало того что близились сумерки, так еще в том районе много болот.

Полиция дала в помощь сотрудников и кинолога с собакой. Рассказывает А. Ершов.

- Мы приступили к поискам, когда неожиданно «пропажа» вышла на связь, ей удалось «поймать сеть». Наши опасения подтвердились. Женщина уперлась в болото, но, счастью, дальше не пошла. Мы сориентировали ее куда идти и пошли навстречу.

Вскоре поисковики услышали женские крики. Поиск завершился.

- Такие потеряшки совсем не редкость, - объяснил нашей газете Александр. - Когда мы прочесывали лес под «Васюками», поступила информация, что заблудилась еще одна женщина, и тоже в этом районе!

Спасатели уже стали прикидывать, как ее искать, но тут поступило новое сообщение: на этот раз пропавшая сама нашлась!..



Игорь КАРИН