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По грибы


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Сегодня, 12:23
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В субботу, 9 сентября, дежурили спасатели Александр ЕРШОВ и Павел СПИРКИН. В начале четвертого к ним обратились полицейские. В лесном массиве у СНТ «Васюки» заблудилась молодая женщина.

Она со своими родственниками пошла за грибами и как-то незаметно ушла куда-то, и теперь родня найти ее не может. Положение усугублялось тем, что потерявшаяся была на большом сроке беременности. Мало того что близились сумерки, так еще в том районе много болот.
Полиция дала в помощь сотрудников и кинолога с собакой. Рассказывает А. Ершов.
- Мы приступили к поискам, когда неожиданно «пропажа» вышла на связь, ей удалось «поймать сеть». Наши опасения подтвердились. Женщина уперлась в болото, но, счастью, дальше не пошла. Мы сориентировали ее куда идти и пошли навстречу.
Вскоре поисковики услышали женские крики. Поиск завершился.
- Такие потеряшки совсем не редкость, - объяснил нашей газете Александр. - Когда мы прочесывали лес под «Васюками», поступила информация, что заблудилась еще одна женщина, и тоже в этом районе!
Спасатели уже стали прикидывать, как ее искать, но тут поступило новое сообщение: на этот раз пропавшая сама нашлась!..

Игорь КАРИН
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