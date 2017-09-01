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Ангарчанин перечислил аферистам более 5 тысяч рублей за выдачу «кредита»


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Вчера, 15:12
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В Ангарске полицейские разбираются в обстоятельствах мошеннических действий в отношении местного жителя. Он перечислил злоумышленникам более 5 тысяч рублей в надежде получить кредит.

Ангарчанин перечислил аферистам более 5 тысяч рублей за выдачу «кредита»

Накануне вечером в отдел полиции №2 обратился 44-летний ангарчанин. Мужчина рассказал, что полгода назад через интернет он подал заявки на получение кредита в различные организации. В начале сентября с ним связалась неизвестная женщина, которая представилась сотрудником кредитной организации. Лжефинансист пояснила, что для получения кредита ангарчанину необходимо перевести комиссию за выдачу займа.

Мужчина отправился к ближайшему банкомату и перевёл на указанный незнакомкой счет 5 тысяч 250 рублей. Позже злоумышленники вновь связались с потерпевшим и попросили перевести еще 16 тысяч для страхования заима. Тогда ангарчанин понял, что имеет дело с аферистами, он неоднократно читал о подобных схемах в местных СМИ, и обратился в полицию.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Установлено, что номер телефона звонившего зарегистрирован у оператора сотовой связи в Москве.

Полиция Ангарска напоминает, что банки не имеют права брать предоплату с заемщика. К частникам, чаще всего обращаются граждане с подпорченной кредитной историей. Но всё же не стоит рисковать своими деньгами. Лучше подстраховаться и узнать, какая именно компания будет одалживать деньги. Если ответа вы не получите, то это повод насторожиться. Так же если в качестве реквизитов для платежа за оказания услуги будут использоваться электронные кошельки и телефонные номера, то это тоже повод задуматься, не обманывают ли вас!

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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