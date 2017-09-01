725 пожаров произошло в Иркутской области произошло по электротехнической причине

Осенне-весенний период традиционно связан с возрастанием количества пожаров, возникающих по электротехнической причине. Чаще это короткое замыкание электропроводки в результате использования неисправных или кустарного производства электроприборов.
Только за минувшие сутки по электротехническим причинам произошло 4 пожара. Всего же с начала года зарегистрировано 725 таких пожаров, 22 из них закончились гибелью людей.
Важно помнить о мерах безопасности при обращении с электрооборудованием, в частности, с обогревательными приборами. Знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, сохранить жизнь, здоровье, а также имущество и строения.
Специалисты рекомендуют внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора. Не использовать обогреватели более указанного в инструкции срока эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Пренебрежение этим условием может привести к возгоранию и, как следствие, к пожару.
Необходимо систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок электроприборов, вовремя производить ремонт и заменять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры, вышедшие из строя детали.
Безопасны приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.
Следует избегать перегрузки на электросеть в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
Крайне опасно оставлять включенным электрообогреватели на ночь, в состоянии сна человек не сможет вовремя предпринять необходимые действия в случае возгорания.
Не оставляйте детей без присмотра при включенных электроустройствах. Устанавливайте обогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.
Недопустимо размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия. Также не рекомендуется ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе электроприбор может перегреться и стать причиной пожара.
В случае обнаружения возгорания или при задымлении звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.http://irkobl.ru/