725 пожаров произошло в Иркутской области произошло по электротехнической причине

Только за минувшие сутки по электротехническим причинам произошло 4 пожара. Всего же с начала года зарегистрировано 725 таких пожаров, 22 из них закончились гибелью людей.Важно помнить о мерах безопасности при обращении с электрооборудованием, в частности, с обогревательными приборами. Знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, сохранить жизнь, здоровье, а также имущество и строения.Специалисты рекомендуют внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора. Не использовать обогреватели более указанного в инструкции срока эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Пренебрежение этим условием может привести к возгоранию и, как следствие, к пожару.Необходимо систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок электроприборов, вовремя производить ремонт и заменять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры, вышедшие из строя детали.Безопасны приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.Следует избегать перегрузки на электросеть в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.Крайне опасно оставлять включенным электрообогреватели на ночь, в состоянии сна человек не сможет вовремя предпринять необходимые действия в случае возгорания.Не оставляйте детей без присмотра при включенных электроустройствах. Устанавливайте обогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.Недопустимо размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия. Также не рекомендуется ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе электроприбор может перегреться и стать причиной пожара.В случае обнаружения возгорания или при задымлении звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.