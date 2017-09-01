На этой неделе в Ангарске было раскрыто преступление семилетней давности.



В апреле 2010 года в следственном комитете при прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 4 УК РФ («нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть»). По данным следствия, преступление произошло в подсобном помещении, где на тот момент находились два дворника - женщина и пожилой мужчина. На них было совершено нападение, после которого мужчина с травмами, несовместимыми с жизнью, скончался в больнице. Женщина осталась жива. Оперативники узнали, что дворников избил молодой человек. Причем абсолютно безмотивно. По этому делу было допрошено не менее десяти подростков с криминальной наклонностью, но все они оказались к преступлению непричастны.

Прошло семь лет. В оперативную часть одной из ангарских колоний обратился 26-летний осужденный, который написал явку с повинной, из которой следовало, что в смерти дворника виноват именно он. Сейчас в каждой колонии есть место, где осужденный может обратиться к Богу, и вот, по его словам, в такой момент к нему пришло раскаяние и он решил во всем признаться.

Известно, что за решетку ангарчанин попал с целой коллекцией статей Уголовного кодекса: грабежи, нанесение телесных повреждений средней тяжести, неправомерное завладение автомобилем и т.п.

А также известно, что по статье 111 ч. 4 срок наказания предусматривается до 15 лет. А это означает, что если вина в отношении уже осужденного за новое преступление будет доказана, то на свободе он может оказаться очень не скоро.

Артур ШОСТАК