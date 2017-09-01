Возле дома

Многодетного отца сбила машина

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Вечером отец с сыном зашли в магазин за продуктами, первокласснику Денис купил мороженое. Так, с мороженым и разговорами о прошедшем дне, они возвращались домой, шли по обочине дороги по улице Партизанской.В Китое это центральная улица – благоустроенная, два года назад её асфальтировали. Но дорога опасная - на ней практически нет фонарей - и узкая. Ни с той, ни с другой стороны нет тротуаров. Людям приходится ходить рядом с идущим транспортом.Денис с сыном шли по краю дороги в попутном направлении. Машин не было, но 37-летний мужчина на всякий случай вел сына справа от себя.Они не дошли до проулка, где расположен их дом, всего несколько метров. Дениса сбила машина, протащив его несколько метров.Мужчина умер на месте ДТП, получив множественные травмы головы. Ребенок практически не пострадал. Очевидно, отец успел оттолкнуть его в сторону.Когда семилетний Слава прибежал домой, то с трудом выговорил страшные слова: «Папу сбила машина...» Наташа, жена погибшего, побежала на место ДТП. Там уже были люди, которые вызвали «скорую» и полицию. Но медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.По информации ГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу, Дениса ЛУНКОВСКОГО сбила машина ВАЗ-2104, за рулем которой был 20-летний Леонид И., не имеющий прав на управление автомобилем.По словам очевидцев, водитель был трезвый, но ехал на большой скорости и с выключенными фарами. Жители Китоя рассказывают, что виновник ДТП - парень горячий, живет с родителями в их поселке и постоянно на машине гоняет. После ДТП он хотел преступление скрыть: бросил машину за переулком и с места происшествия уехал, через двадцать минут заявил об угоне своего автомобиля. Но в тот же вечер виновника ДТП задержали сотрудники госавтоинспекции и оперативники уголовного розыска.