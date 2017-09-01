Железные нервы

На этой неделе полиции Ангарска удалось задержать четырех человек, которым предъявлено обвинение по двум статьям УК.



21 августа в офис, выдающий микрозаймы в Мегете, ворвались двое в масках и с обрезом, забрали из кассы 40 тысяч рублей («В» от 29 августа - «Ищем разбойников, ограбивших офис микрозаймов»). Не прошло и месяца, как налетчиков при поддержке спецназа задержали в Ангарске. Только не двоих, а троих. Третий участник тоже был в деле, но сам в офис не врывался. Оказалось, что грабить в Мегет приехали иркутяне возрастом от 19 до 29 лет. Один - ранее судимый.

Другое преступление раскрыл экипаж Росгвардии. В полицию поступило сообщение о квартирной краже. У пожилой женщины вынесли из квартиры вещей на 90 тысяч рублей. Экипаж в составе Дениса ГЛАДЫШЕВА и Владислава ПОПОВА выяснил, что местные жители видели, как мужчина грузил телевизор в автомобиль «Ниссан». Похожий по приметам «Ниссан» скоро нашли во дворе одного из кварталов. Мирно спящий в нем 30-летний водитель оказался… тем самым вором с телевизором! Правда, вещи он успел сбыть, но деньги еще потратил не все.

Теперь грабителей будут судить по статье 162 ч. 2 («разбой, совершенный группой лиц», до 10 лет), а вора по статье 158 ч. 2 («кража с проникновением в жилище», до 5 лет).

Игорь КАРИН