.
,

Железные нервы


0

Сегодня, 10:14
 Количество просмотров: 87
    

На этой неделе полиции Ангарска удалось задержать четырех человек, которым предъявлено обвинение по двум статьям УК.

21 августа в офис, выдающий микрозаймы в Мегете, ворвались двое в масках и с обрезом, забрали из кассы 40 тысяч рублей («В» от 29 августа - «Ищем разбойников, ограбивших офис микрозаймов»). Не прошло и месяца, как налетчиков при поддержке спецназа задержали в Ангарске. Только не двоих, а троих. Третий участник тоже был в деле, но сам в офис не врывался. Оказалось, что грабить в Мегет приехали иркутяне возрастом от 19 до 29 лет. Один - ранее судимый.
Другое преступление раскрыл экипаж Росгвардии. В полицию поступило сообщение о квартирной краже. У пожилой женщины вынесли из квартиры вещей на 90 тысяч рублей. Экипаж в составе Дениса ГЛАДЫШЕВА и Владислава ПОПОВА выяснил, что местные жители видели, как мужчина грузил телевизор в автомобиль «Ниссан». Похожий по приметам «Ниссан» скоро нашли во дворе одного из кварталов. Мирно спящий в нем 30-летний водитель оказался… тем самым вором с телевизором! Правда, вещи он успел сбыть, но деньги еще потратил не все.
Теперь грабителей будут судить по статье 162 ч. 2 («разбой, совершенный группой лиц», до 10 лет), а вора по статье 158 ч. 2 («кража с проникновением в жилище», до 5 лет).
Игорь КАРИН
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
ПОКА ЖИВОЙ
Спорт без врача
Незнакомый «Ермак»
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся
19 машин и 46 домов
Железные нервы
Все новости категории

Общество
Масштаб имеет значение
Ремонт к юбилею
В пять раз меньше
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (203)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru