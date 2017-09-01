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19 машин и 46 домов


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Сегодня, 10:15
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Столько сгорело в этом году в Ангарске. Очередные два пожара тушили в ночь с 18 на 19 сентября - горел автомобиль в городе и частная постройка в деревне Чебогоры.

С января этого года на территории АГО зафиксировано 102 пожара (за аналогичный период 2016 года произошли 113 возгораний). Больше всего от огня пострадали дачи – 35 за этот год.
- Причины пожаров разные. Зимой это в основном печное отопление - 16 случаев за этот год; или короткое замыкание, неполадки с электропроводкой – 25 пожаров, - Алексей КАРАГАЙ, дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району, советует перед тем, как пользоваться печным отоплением, тщательно проверить, готово ли оно.

Полина ГРАФОВА
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