Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся

Направлявший из Братска в Иркутск Рейсовый автобус с 50 пассажирами, направлявший из Братска в Иркутск,попал в аварию на федеральной трассе «Сибирь», сообщается в Главном управлении МВД по региону.



«По предварительным данным, около 15:00 по местному времени на трассе в 15 км от райцентра Залари в автобус врезалась легковая автомашина Nissan Sunny. От удара он съехал в кювет и лег на бок. В автобусе находилось около 50 пассажиров», — рассказали в ведомстве.



По предварительным данным пострадали пять пассажиров автобуса, водитель Nissan погиб на месте.