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Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся


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Вчера, 13:09
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Направлявший из Братска в Иркутск Рейсовый автобус с 50 пассажирами, направлявший из Братска в Иркутск,попал в аварию на федеральной трассе «Сибирь», сообщается в Главном управлении МВД по региону.

«По предварительным данным, около 15:00 по местному времени на трассе в 15 км от райцентра Залари в автобус врезалась легковая автомашина Nissan Sunny. От удара он съехал в кювет и лег на бок. В автобусе находилось около 50 пассажиров», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным пострадали пять пассажиров автобуса, водитель Nissan погиб на месте.
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