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Теряются и падают


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Сегодня, 10:25
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В минувшие выходные ангарский Юго-Западный спасотряд трудился в авральном режиме. Срочная помощь профессионалов оказалось нужна не только в нашем округе, но и в соседнем районе.

Рассказывает заместитель начальника отряда Олег МОРГУНОВ:
- В лесах под Подсочкой пропал очередной грибник. В лес он пошел с товарищем. Отошел в сторону и исчез.
Тревожило то, что добытчик был один, в преклонном возрасте - 80 лет! Субботний поиск никаких результатов не принес. Утром в воскресенье в Подсочку отправилась целая экспедиция.

- Был большой отряд полицейских. Мы взяли квадроцикл, а силовики – УАЗы, вездеходы. Поисковики ходили по тайге до обеда, и вдруг поступила команда отбой. Оказывается «потеря» сама вышла к людям в деревню Шаманка. Это произошло еще ночью, но позвонить сразу потерявшийся, видимо, не догадался.

По возвращении домой спасателям вновь нашлась работа. На этот раз весьма необычная. Вспоминает спасатель Степан ХАБЕЕВ:
- В полночь позвонили из полиции. К ним поступила информация от жильцов дома № 2 в 17 микрорайоне. Они утверждали, что на козырьке подъезда лежит… мужчина без признаков жизни! Упал с четвертого этажа. Однако он был жив. Спасатели вышли на козырек, открыв окно в подъезде, и на жестких носилках передали потерпевшего врачам скорой помощи.

Игорь КАРИН
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