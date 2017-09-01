Теряются и падают

В минувшие выходные ангарский Юго-Западный спасотряд трудился в авральном режиме. Срочная помощь профессионалов оказалось нужна не только в нашем округе, но и в соседнем районе.



Рассказывает заместитель начальника отряда Олег МОРГУНОВ:

- В лесах под Подсочкой пропал очередной грибник. В лес он пошел с товарищем. Отошел в сторону и исчез.

Тревожило то, что добытчик был один, в преклонном возрасте - 80 лет! Субботний поиск никаких результатов не принес. Утром в воскресенье в Подсочку отправилась целая экспедиция.



- Был большой отряд полицейских. Мы взяли квадроцикл, а силовики – УАЗы, вездеходы. Поисковики ходили по тайге до обеда, и вдруг поступила команда отбой. Оказывается «потеря» сама вышла к людям в деревню Шаманка. Это произошло еще ночью, но позвонить сразу потерявшийся, видимо, не догадался.



По возвращении домой спасателям вновь нашлась работа. На этот раз весьма необычная. Вспоминает спасатель Степан ХАБЕЕВ:

- В полночь позвонили из полиции. К ним поступила информация от жильцов дома № 2 в 17 микрорайоне. Они утверждали, что на козырьке подъезда лежит… мужчина без признаков жизни! Упал с четвертого этажа. Однако он был жив. Спасатели вышли на козырек, открыв окно в подъезде, и на жестких носилках передали потерпевшего врачам скорой помощи.



Игорь КАРИН