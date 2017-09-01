Сообщения о минировании торговых центров в Иркутске и Ангарске оказались ложными

Днем 28 сентября из-за звонков о взрывных устройствах в Иркутске были эвакуированы сотрудники и посетители десяти торговых центров: Mega Home, «Джем Молл», «Сильвер Молл», Ice People, «Карамель», ТЦ «Цветной парк» на Байкальской, «Европарк», «Новый», Торговый комплекс на Литвинова, «Шанхай сити», Торговый комплекс, также «Галереи Революция». В Ангарске эвакуировали людей из ТЦ «Фестиваль». Правоохранительные органы проводят проверки.