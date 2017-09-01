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Сообщения о минировании торговых центров в Иркутске и Ангарске оказались ложными


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Сегодня, 11:48
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Сообщения о минировании торговых центров в Иркутске и Ангарске оказались ложными

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что все звонки о минировании торговых комплексов в Иркутске и Ангарске оказались ложными. При обследовании зданий полицейские не обнаружили взрывные устройства.

Днем 28 сентября из-за звонков о взрывных устройствах в Иркутске были эвакуированы сотрудники и посетители десяти торговых центров: Mega Home, «Джем Молл», «Сильвер Молл», Ice People, «Карамель», ТЦ «Цветной парк» на Байкальской, «Европарк», «Новый», Торговый комплекс на Литвинова, «Шанхай сити», Торговый комплекс, также «Галереи Революция». В Ангарске эвакуировали людей из ТЦ «Фестиваль». Правоохранительные органы проводят проверки.

https://www.irk.ru
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