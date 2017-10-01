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Все на выход!


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Вчера, 17:51
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28 сентября, около 13 часов, в дежурную часть полиции поступило сообщение: в торговом центре «Фестиваль» заложено взрывное устройство. Оно сработает примерно через 40 минут. Одновременно аналогичные звонки поступили ещё в несколько крупных торговых центров Иркутска.

Всех посетителей «Фестиваля» немедленно эвакуировали. В тот момент в магазине находилось около 500 человек – покупателей, продавцов, сотрудников администрации. Уже через несколько минут на место прибыла полиция, сотрудники Росгвардии со служебными собаками, обученными на поиск взрывчатых веществ. Здание оцепили и проверили. Сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным. Не подтвердилась информация и в областном центре. Там эвакуировали гостей и сотрудников ТЦ «Карамель», «Сильвермолл», MEGA, «Цветной парк», «Европарк», «Новый», «Шанхайсити», «Галерея «Революция» и торгового комплекса на улице Литвинова. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить личность телефонного террориста. Все торговые центры и социальные учреждения, включая школы и детские сады, работают в штатном режиме. Однако полиция всё же призывает к бдительности.
- Мы всегда просим граждан в подобной ситуации сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников службы безопасности или полиции. Обращайте внимание на бесхозные вещи, сообщайте о них в администрацию учреждения или в полицию, - рекомендует пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полина ГРАФОВА
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