Все на выход!

28 сентября, около 13 часов, в дежурную часть полиции поступило сообщение: в торговом центре «Фестиваль» заложено взрывное устройство. Оно сработает примерно через 40 минут. Одновременно аналогичные звонки поступили ещё в несколько крупных торговых центров Иркутска.



Всех посетителей «Фестиваля» немедленно эвакуировали. В тот момент в магазине находилось около 500 человек – покупателей, продавцов, сотрудников администрации. Уже через несколько минут на место прибыла полиция, сотрудники Росгвардии со служебными собаками, обученными на поиск взрывчатых веществ. Здание оцепили и проверили. Сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным. Не подтвердилась информация и в областном центре. Там эвакуировали гостей и сотрудников ТЦ «Карамель», «Сильвермолл», MEGA, «Цветной парк», «Европарк», «Новый», «Шанхайсити», «Галерея «Революция» и торгового комплекса на улице Литвинова. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить личность телефонного террориста. Все торговые центры и социальные учреждения, включая школы и детские сады, работают в штатном режиме. Однако полиция всё же призывает к бдительности.

- Мы всегда просим граждан в подобной ситуации сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников службы безопасности или полиции. Обращайте внимание на бесхозные вещи, сообщайте о них в администрацию учреждения или в полицию, - рекомендует пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полина ГРАФОВА