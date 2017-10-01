Происшествия

Ангарчанка проработавшая несколько лет главным бухгалтером в строительной фирме, решила разбогатеть криминальным путем.



- В силу своего должностного положения у сотрудницы был доступ к счетам организации, деньгами которых она могла распоряжаться и управлять согласно должностной инструкции, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда Иркутской области. - Большинство экономических операций совершалось через систему дистанционного банковского обслуживания.



В 2014 году бухгалтер сама себе повысила зарплату до 44 тысяч рублей, используя компьютерную программу. Тогда начальство не заметило обмана. А уже в 2017-м женщина и вовсе перевела 1,9 млн. рублей на свой счет. Тут-то ее и сцапали.



Суд приговорил воровку к 4,6 годам лишения свободы, правда усорвно. А условие одно- вернуть похищенные средства фирмы.