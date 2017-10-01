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Опять «минёр»!


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На прошлой неделе в нашем городе дважды сообщали о закладках взрывных устройств в жилом секторе. Наша газета уже писала, как 28 сентября в полицию позвонили и сообщили о заминировании ТРЦ «Фестиваль» («Время» от 30 сентября - «Все на выход»!). После эвакуации 500 человек бомбы не нашли. Также пока не нашли и организаторов ложного сообщения.

Всубботу, 30 сентября, в дежурные части спецслужб снова пришло тревожное сообщение. Опять бомба! На этот раз закладка якобы произошла в жилом доме 47 квартала. Рассказывает заместитель начальника Юго-Западного спасотряда Олег МОРГУНОВ.
- Наша группа прибыла на место одной из первых. Спасатели помогли эвакуироваться 20 гражданам. Потом прибыли сотрудники Росгвардии и надели наручники на не очень трезвого 35-летнего мужчину.
Это и был телефонный террорист. Известно, что ранее он уже «шутил» подобным образом, но отделался легким испугом. Зато теперь за повторное сообщение о заведомо ложном теракте он может оказаться за решеткой на три года.

Игорь КАРИН
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