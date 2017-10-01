Без отпечатков

В субботу, 30 сентября, в полицию позвонил мужчина. Он рыбачил на Ангаре напротив острова Большой и заметил, что в протоке Кривая плавает труп.



По словам очевидцев, нет никаких сомнений, что человек умер не своей смертью. У погибшего отсутствовали кисти рук.

По словам специалиста пресс-службы УМВД России по Ангарскому городскому округу Марии АВРАМЕНКО, уголовное дело пока не возбуждено, нужно дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы.

Полиция просит помочь в опознании личности погибшего. На вид 50-70 лет, голова лысая, рост 174 см, на правой руке шрам от ожога.



Игорь КАРИН