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«Самоделкин» из Мегета


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Сегодня, 10:09
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Вечером 29 сентября в поселке Мегет произошло ДТП, в котором столкнулись два автотранспортных средства. «Тойота-Витц», за рулем которой сидела женщина, и мотовелосипед, управляемый 15-летним подростком.

По словам инспектора ГИБДД по Ангарску Алены ГРЯЗНОВОЙ, парень должен был пропустить машину, но пренебрег правилами (или вообще их не знал). В результате мотовелосипедист был госпитализирован. Сотрудники ДПС, осмотрев его транспорт, установили, что мотор к велосипеду был приделан в кустарных условиях. В итоге мама подростка, которая выпустила его на дорогу на «самоделке», будет привлечена к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («невыполнение родителями обязанностей в отношении несовершеннолетних», штраф от 100 до 5 000 рублей).

Игорь КАРИН
Сегодня, 10:12 - On_rydanov1985 написал(а):
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