Во вторник, 3 октября, произошел пожар в 8 микрорайоне. Возгорание началось в одной из квартир дома №15. В этой квартире на третьем этаже одиноко проживал инвалид-колясочник.



Жильцы подъезда заметили, что из-за его дверей пробивается дым и на стук в дверь никто не отзывается. Вызванные пожарные провели эвакуацию людей из подъезда и проникли в горевшую квартиру. По словам дознавателя ОНД Алексея КАРАГАЯ, 50-летний мужчина находился в квартире, и когда его выносили в подъезд, еще подавал признаки жизни. Тут же, на месте, пострадавшего пытались привести в чувство медики подъехавшей «скорой помощи», но все усилия были тщетны…

По предварительной версии, причиной пожара могло быть неосторожное курение.



Игорь КАРИН