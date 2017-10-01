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Один дома


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Сегодня, 11:21
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Во вторник, 3 октября, произошел пожар в 8 микрорайоне. Возгорание началось в одной из квартир дома №15. В этой квартире на третьем этаже одиноко проживал инвалид-колясочник.

Жильцы подъезда заметили, что из-за его дверей пробивается дым и на стук в дверь никто не отзывается. Вызванные пожарные провели эвакуацию людей из подъезда и проникли в горевшую квартиру. По словам дознавателя ОНД Алексея КАРАГАЯ, 50-летний мужчина находился в квартире, и когда его выносили в подъезд, еще подавал признаки жизни. Тут же, на месте, пострадавшего пытались привести в чувство медики подъехавшей «скорой помощи», но все усилия были тщетны…
По предварительной версии, причиной пожара могло быть неосторожное курение.

Игорь КАРИН
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