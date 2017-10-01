Спасли соседа

С помощью ангарских спасателей и медиков была спасена жизнь усольского лесоруба.



Утром в понедельник, 2 октября, в Ангарский спасотряд позвонил оперативный дежурный ЕДДС Усольского района. Недалеко от деревни Ходарей в Малиновой Пади сорвался с 50-метровой скалы молодой лесоруб. Чудом остался жив, но нуждается в срочной госпитализации.

Спасатели прикинули и поняли, что своими силами тут не обойтись. Вспоминает спасатель Анатолий ДЕМИН:



- Подумав, мы разработали нестандартный план эвакуации. Чтобы лесоруб ее удачно перенес, требовалось срочно сделать уколы. Но подходящих препаратов в лагере лесорубов не было. Решили сделать так: наша команда с нужными препаратами на УАЗе добирается до лагеря, ставим уколы и везем лесоруба до асфальтовой дороги. А там передаем его в вызванный заранее реанимобиль ангарской «скорой помощи».



В ходе эвакуации планы пришлось скоординировать. Дорога была такой плохой, что вывозить пострадавшего пришлось на КамАЗе. Утром во вторник вымотавшаяся за сутки группа вернулась в отряд, им сказали, что 36-летний усольчанин благополучно доставлен в больницу и чувствует себя нормально.



Артур ШОСТАК