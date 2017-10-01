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Спасли соседа


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Сегодня, 11:25
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С помощью ангарских спасателей и медиков была спасена жизнь усольского лесоруба.

Утром в понедельник, 2 октября, в Ангарский спасотряд позвонил оперативный дежурный ЕДДС Усольского района. Недалеко от деревни Ходарей в Малиновой Пади сорвался с 50-метровой скалы молодой лесоруб. Чудом остался жив, но нуждается в срочной госпитализации.
Спасатели прикинули и поняли, что своими силами тут не обойтись. Вспоминает спасатель Анатолий ДЕМИН:

- Подумав, мы разработали нестандартный план эвакуации. Чтобы лесоруб ее удачно перенес, требовалось срочно сделать уколы. Но подходящих препаратов в лагере лесорубов не было. Решили сделать так: наша команда с нужными препаратами на УАЗе добирается до лагеря, ставим уколы и везем лесоруба до асфальтовой дороги. А там передаем его в вызванный заранее реанимобиль ангарской «скорой помощи».

В ходе эвакуации планы пришлось скоординировать. Дорога была такой плохой, что вывозить пострадавшего пришлось на КамАЗе. Утром во вторник вымотавшаяся за сутки группа вернулась в отряд, им сказали, что 36-летний усольчанин благополучно доставлен в больницу и чувствует себя нормально.

Артур ШОСТАК
Сегодня, 16:10 - PetrKit написал(а):
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Сегодня, 16:27 - IgorEn написал(а):
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