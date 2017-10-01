Не оставляйте их одних

К пожилой ангарчанке, пролежавшей всю ночь в беспомощном состоянии в своей квартире, пришли на помощь ангарские спасатели.



Старожил города 82-летняя Тамара Александровна БУЙНОВА дожила до своих лет в полном одиночестве. На днях вечером ей стало плохо. Всю ночь она пролежала, глядя на телефон, да только сил подползти к нему не было. Наконец, к утру собралась, дотянулась до трубки и набрала 03.

Узнав, что у Тамары Александровны четвертый этаж, а сама открыть дверь она не сможет, медики вызвали спасателей Юго-Западного спасотряда. Для них подобная работа – дело привычное.

Спасатель Александр ФЕДОРОВ, проникнув в квартиру через приоткрытую фрамугу, открыл дверь и запустил внутрь коллег и медиков. Помощь пришла вовремя.

Заместитель начальника спасотряда Олег МОРГУНОВ комментирует:

- Мы очень рады за нашу «крестницу», но по-прежнему нас продолжает печалить, что город стареет. В год мы принимаем подобных вызовов более двухсот, и почти каждый десятый поступает слишком поздно. Мы просим детей, родственников одиноко живущих стариков хотя бы раз в день узнавать о их здоровье. Тем же, кто, как и Тамара Буйнова, без единой родной души остался, надо договориться с соседями: сутки прошли, а человек на стук в дверь не отзывается, значит, надо звонить нам.



Максим БУРОЗУБ