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Не оставляйте их одних


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Вчера, 11:44
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К пожилой ангарчанке, пролежавшей всю ночь в беспомощном состоянии в своей квартире, пришли на помощь ангарские спасатели.

Старожил города 82-летняя Тамара Александровна БУЙНОВА дожила до своих лет в полном одиночестве. На днях вечером ей стало плохо. Всю ночь она пролежала, глядя на телефон, да только сил подползти к нему не было. Наконец, к утру собралась, дотянулась до трубки и набрала 03.
Узнав, что у Тамары Александровны четвертый этаж, а сама открыть дверь она не сможет, медики вызвали спасателей Юго-Западного спасотряда. Для них подобная работа – дело привычное.
Спасатель Александр ФЕДОРОВ, проникнув в квартиру через приоткрытую фрамугу, открыл дверь и запустил внутрь коллег и медиков. Помощь пришла вовремя.
Заместитель начальника спасотряда Олег МОРГУНОВ комментирует:
- Мы очень рады за нашу «крестницу», но по-прежнему нас продолжает печалить, что город стареет. В год мы принимаем подобных вызовов более двухсот, и почти каждый десятый поступает слишком поздно. Мы просим детей, родственников одиноко живущих стариков хотя бы раз в день узнавать о их здоровье. Тем же, кто, как и Тамара Буйнова, без единой родной души остался, надо договориться с соседями: сутки прошли, а человек на стук в дверь не отзывается, значит, надо звонить нам.

Максим БУРОЗУБ
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