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Спалили миллион


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Вчера, 11:51
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Вечером в среду большое огненное зарево занялось за деревней Зуй, горели зароды сена, собранные на зиму местным фермером.

По словам дознавателя отдела народной деятельности Алексея КАРАГАЯ, площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, ущерб от пожара составил более миллиона рублей. Сено само по себе не горит, и поэтому сразу одной из основных версий причины пожара был поджог. По словам потерпевшего фермера, сгоревшее сено могло быть сведением личных счетов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артур ШОСТАК
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