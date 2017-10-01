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Пугали из-за бугра


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Сегодня, 14:54
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Телефонных террористов, которые в сентябре заминировали полстраны, нашли. Это четверо россиян, они находятся за границей. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу федеральной службы безопасности, у них были подельники и на территории страны.


Волна сообщений о ложном минировании торговых центров, вокзалов и аэропортов прокатилась по 18 городам страны. Под ударом оказались 316 объектов с массовым пребыванием людей. Только в Санкт-Петербурге «заминировали» 20 крупных магазинов. В Иркутске людей эвакуировали из ТЦ «Карамель», «Сильвермолл», Mega, «Цветной парк», «Европарк», «Новый», «Шанхайсити», «Галерея Революция» и торгового комплекса на улице Литвинова. В Ангарске лжеминёры сообщили о взрывном устройстве в ТЦ «Фестиваль». 28 сентября оттуда было эвакуировано около 500 человек – покупателей и сотрудников. Ни одно сообщение телефонных террористов не подтвердилось.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение о террористическом акте»). Максимальное наказание по данной статье – штраф в один миллион рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Но для этого «минеров» еще надо поймать.

Полина ГРАФОВА
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