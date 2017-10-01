Шерше ля фам

На днях сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОНа провели задержание двух ангарчан, совершивших 19 августа тяжкое преступление.



В тот день из подъезда одного из домов 94 квартала в БСМП был доставлен 37-летний сильно избитый мужчина. В числе нанесенных ему травм была и черепно-мозговая. Оперативники сразу поняли, что нападавшие орудовали битой. А это означает, что поджидали именно потерпевшего. В ходе следствия, которым занялся следственный комитет, было установлено, что у мужчины в этом подъезде живут жена и дети, но сам он с семьей уже не проживает. Зато у его жены появился новый друг, которого было решено взять в разработку. И не зря. Были выявлены факты, которые давали повод предположить, что нападение совершил он, взяв в помощь товарища. Общаться с женщиной теперь он сможет только по переписке. За покушение на убийство срок заключения дают серьезный. Сейчас ангарчане 28 и 30 лет, обвиняемые в преступлении, находятся под стражей.



Игорь КАРИН