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Шерше ля фам


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Сегодня, 09:04
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На днях сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОНа провели задержание двух ангарчан, совершивших 19 августа тяжкое преступление.

В тот день из подъезда одного из домов 94 квартала в БСМП был доставлен 37-летний сильно избитый мужчина. В числе нанесенных ему травм была и черепно-мозговая. Оперативники сразу поняли, что нападавшие орудовали битой. А это означает, что поджидали именно потерпевшего. В ходе следствия, которым занялся следственный комитет, было установлено, что у мужчины в этом подъезде живут жена и дети, но сам он с семьей уже не проживает. Зато у его жены появился новый друг, которого было решено взять в разработку. И не зря. Были выявлены факты, которые давали повод предположить, что нападение совершил он, взяв в помощь товарища. Общаться с женщиной теперь он сможет только по переписке. За покушение на убийство срок заключения дают серьезный. Сейчас ангарчане 28 и 30 лет, обвиняемые в преступлении, находятся под стражей.

Игорь КАРИН
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