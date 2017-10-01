Умер на берегу Китоя

6 октября в пойме Китоя нашли труп мужчины, скончавшегося от переохлаждения.



Кроме этого, он был жестоко избит, и, судя по следам, это произошло не здесь. Оперативникам удалось найти запись камеры наружного наблюдения, на которой видно, как двое мужчин волокут третьего и запихивают его в машину. После задержания подозреваемых (всего их было трое, от 22 до 32 лет) отпираться было бесполезно. Они действительно нанесли травмы потерпевшему и вывезли его в пойму Китоя.

По словам сотрудника пресс-службы УМВД России по АГО Марии АВРАМЕНКО, инициатором преступления могла быть сожительница погибшего. Арестованным предъявлено обвинение по статье 111 ч. 3 УК РФ («нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц»). Хотя, возможно, также будет возбуждено уголовное дело по статье 125 («заведомое оставление человека в опасности»).



Игорь КАРИН