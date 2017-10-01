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Драка у бара


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Сегодня, 09:08
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На прошлой неделе в Ангарске был похоронен 28-летний работник АО «Ангарскнефтехимремстрой».

Он скончался в «скорой помощи» после ожесточенной драки возле бара «Барракуда». Это произошло в ночь с 6 на 7 октября, когда после рабочей недели молодой человек решил вместе с другом попить пива. На их беду в бар, расположенный на улице Чайковского, приехала группа молодежи из Большой Елани. Между компаниями возникла ссора, и гости пошли врукопашную. Результат известен. Сейчас в следственном комитете допрашивают двух задержанных еланчан. По словам сотрудников СК, свою вину в смерти ангарчанина они не признают.
Следствие ищет свидетелей. Тел. следователя
8-904-150-97-68.


Игорь КАРИН
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