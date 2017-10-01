Драка у бара

На прошлой неделе в Ангарске был похоронен 28-летний работник АО «Ангарскнефтехимремстрой».



Он скончался в «скорой помощи» после ожесточенной драки возле бара «Барракуда». Это произошло в ночь с 6 на 7 октября, когда после рабочей недели молодой человек решил вместе с другом попить пива. На их беду в бар, расположенный на улице Чайковского, приехала группа молодежи из Большой Елани. Между компаниями возникла ссора, и гости пошли врукопашную. Результат известен. Сейчас в следственном комитете допрашивают двух задержанных еланчан. По словам сотрудников СК, свою вину в смерти ангарчанина они не признают.

Следствие ищет свидетелей. Тел. следователя

8-904-150-97-68.





Игорь КАРИН