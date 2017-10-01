Погибли у Картагона

Страшная авария произошла в воскресенье, в час ночи, у моста через Картагон.



Как известно, там сейчас проводятся ремонтные работы, при которых используются массивные блоки. Именно в эти блоки врезалась на большой скорости легковая «Хонда». В салоне находилось четверо молодых мужчин. Сила удара была такой, что водителя и рядом с ним сидящего пассажира зажало в салоне. По словам очевидцев аварии, водитель и пассажиры работали в одной из частей Ангарского пожарного гарнизона. К приезду спасателей водитель был мертв, а один из пассажиров находился в очень тяжелом состоянии. Его удалось вытащить и передать медикам, однако спасти его не удалось…

Двое других пассажиров смогли выбраться из машин самостоятельно, и были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и переломами.



Игорь КАРИН