Горел автомобиль

Ночью с 13 на 14 октября жителей дома 12 в 29 микрорайоне разбудил пожар по дворе. Горел припаркованный возле дома автомобиль марки «Лексус РХ-350», 2010 года выпуска.Поджог автомобиля - один из самых распространённых и труднодоказуемых способов наказания обидчика.
В пожарную часть позвонили соседи. Сообщение поступило в 01.37, через пять минут огнеборцы были уже на месте, ещё через две минуты огонь был полностью потушен. Тем не менее машину спасти не удалось, полностью выгорел кузов, моторный отсек. Пострадала и припаркованная рядом легковушка «Лифан», 2016 года выпуска. У неё слегка закоптился кузов с боковой стороны. Эксперты-криминалисты МВД, прибывшие на место, установили, что причиной стал поджог. Хозяин автомобиля конкретных предположений, кто мог поджечь его автомобиль и за что, не высказал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ «умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, если поджигателей удастся найти.
В этом году это уже не первый случай. За 10 месяцев пожарные выезжали на 20 таких. Часть из них произошла из-за короткого замыкания, но больше половины, утверждают пожарные, – поджог. Сложность таких преступлений в том, что виновных установить трудно. Если на подъезде и установлены видеокамеры, то лица они едва ли могут зафиксировать, так как такие преступления совершаются ночью. Ольга КНЯЗЕВА,
фото с сайта liveangarsk.ru