Горел автомобиль

В пожарную часть позвонили соседи. Сообщение поступило в 01.37, через пять минут огнеборцы были уже на месте, ещё через две минуты огонь был полностью потушен. Тем не менее машину спасти не удалось, полностью выгорел кузов, моторный отсек. Пострадала и припаркованная рядом легковушка «Лифан», 2016 года выпуска. У неё слегка закоптился кузов с боковой стороны. Эксперты-криминалисты МВД, прибывшие на место, установили, что причиной стал поджог. Хозяин автомобиля конкретных предположений, кто мог поджечь его автомобиль и за что, не высказал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ «умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, если поджигателей удастся найти.В этом году это уже не первый случай. За 10 месяцев пожарные выезжали на 20 таких. Часть из них произошла из-за короткого замыкания, но больше половины, утверждают пожарные, – поджог. Сложность таких преступлений в том, что виновных установить трудно. Если на подъезде и установлены видеокамеры, то лица они едва ли могут зафиксировать, так как такие преступления совершаются ночью.