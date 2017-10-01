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Не пущу!


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Сколько стоит не пустить «скорую»

Не пущу!
В этот раз пострадали только ограждение и сам автомобиль. А ведь на другом конце города врачей мог не дождаться пациент.

Утром 17 октября на перекрёстке улиц Ворошилова и 40 лет Октября произошло ДТП с участием «скорой помощи». Внедорожник не пропустил реанимобиль, от столкновения «скорую» отбросило на ограждение. Бригада – два врача и водитель - спешила на срочный вызов.

Всё произошло около 7.30 утра. На диспетчерский пульт «скорой помощи» поступило сообщение об аварии на станции «Суховская». Бригада срочно выехала на место. У машины были включены проблесковый маячок и звуковой сигнал. Не сработало. Водитель внедорожника «Ниссан Патрол» сослался на громкую музыку у себя в машине, из-за которой он якобы не услышал сирены.

Сразу после столкновения по адресу вызова был направлен другой автомобиль. Вызов, как позже сообщили нашей редакции в ГИБДД, оказался ложным. Дураков в нашем городе хватает. А мог бы быть настоящим, когда помощь врачей спасает жизнь.

- У нас это обычная практика – водители игнорируют сирену «скорой», не пропускают. Я общаюсь с коллегами из других городов, у них тоже такая проблема есть, но в Ангарске всё это более масштабно, - комментирует произошедшее главный врач больницы скорой медицинской помощи Борис БАСМАНОВ.

Периодически врачи совместно с сотрудниками дорожной полиции проводят профилактические операции «Маячок». Без вреда для возможных пациентов выявляют нарушителей. Штраф за «не пропустить «скорую» - 500 рублей. По сравнению со штрафами за нарушение других правил дорожного движения невеликие деньги. Тем более если учесть возможные последствия таких нарушений – «скорая» же не просто так по городу катается.

В июне этого года в Государственной Думе рассматривали законопроект, который бы ужесточил наказание за блокирование проезда специальной техники с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Сумму штрафа предлагали увеличить до 30 тысяч рублей с обязательным лишением права управлять автомобилем на срок от полутора до двух лет. В Кодексе об административных правонарушениях должна появиться статья о воспрепятствовании работе медиков. По ней штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей. Аналогичная статья должна появиться и в Уголовном кодексе, её нарушение будет караться штрафом до 40 тысяч рублей. А если пациент по вине нарушителя умер, могут и свободы лишить. Предполагаемая санкция статьи – до 4 лет лишения свободы. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе, в силу поправки в КоАП и УК РФ еще не вступили.

По данным ГИБДД Иркутской области, за 10 месяцев этого года в регионе было зарегистрировано 80 случаев, когда машину «скорой помощи» не пропускали на дороге. А люди в это время с ума сходят: ну где же «скорая», не дождешься!..

Ольга КНЯЗЕВА,
фото с сайта Liveangarsk.ru
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