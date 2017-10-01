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Только что нарисовали


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Вчера, 16:12
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Как мошенники обманули банк
Двое мужчин и одна женщина оказались на скамье подсудимых за мошенничество в сфере кредитования, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда на официальном сайте учреждения.

Нынче мошенники пошли очень изобретательные, каждый раз они выдумывают всё новые способы добычи денег. На этот раз с помощью липовых справок.
Из материалов уголовного дела следует, что мошенники додумались похитить деньги у банка при помощи предоставления поддельных документов.
В группе у каждого была своя роль. Ксения И. изготавливала справки по форме 2-НДФЛ, а также копии трудовых книжек, в которых содержались заведомо ложные сведения.
Александр С. и Василий М., согласно распределенным ролям, выступали в качестве заёмщиков и предоставляли сотрудникам банка поддельные документы. Выплачивать кредиты подсудимые не намеревались.
По вышеописанной схеме Ксении и Александру удалось похитить у банка более 600 тысяч рублей. Их подельник Василий подал заявку на кредит в 2 миллиона рублей. Но такую сумму ему в банке не одобрили, так как у работников кредитно-финансового учреждения появились сомнения относительно подлинности предоставленных документов.
В ходе судебного разбирательства подсудимые свою вину признали. Ангарский городской суд приговорил мошенников к условным срокам наказания.
Ксении И. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, Александру С. – 1 год, Василию М. - 1 год 6 месяцев.

Собств. инф.
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