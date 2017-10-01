Смерть в гараже



Сегодня произошёл пожар в одном из боксов ГСК "Турист". Владелец гаража был обнаружен мёртвым.

Дым, валящий из под ворот, заметил сторож кооператива. Он постучался, и, не получив ответа, вызвал пожарных. Когда гаражные ворота вскрыли, оттуда клубами повалил дым. Пришлось воспользоваться противогазами, чтобы добраться до источника: горел диван в техническом этаже. Обычный железобетонный гаражный бокс 6 на 4 метра. Хозяин 46 лет подрабатывал здесь мелким ремонтом автомобилей. В пьянстве замечен не был, да и следов распития спиртных напитков на месте происшествия не обнаружено. Хотя, находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения, покажет дальнейший анализ.

Пока, по предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил использования электроприборов. Проще говоря, мужчина лёг поспать на диване в техэтаже. И не заметил, как край одеяла попал в обогреватель. Одеяло и наделало столько дыма, да ещё в очень маленьком помещении, что человек задохнулся.