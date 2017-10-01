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Ликвидировали на месте


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Сегодня, 01:21
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На минувшей неделе взрывотехникам ангарского ОМОНа пришлось принять участие в боевой операции. Им сообщили, что на берегу Еловки нашли часть ручной гранаты.

По словам очевидцев, это был запал от ручной осколочной гранаты Ф-1, который пролежал у реки не менее полувека. Взрывной силы в запале немного, но фалангу пальца оторвать может. Поэтому находку ликвидировали на месте.
Кстати, для взрывотехников такие выезды не впервой. Месяц назад в Усольском районе гранату нашли прямо на картофельном поле. Тоже боевая, правда, без чеки. И тоже взорвали на месте.

Артур ШОСТАК
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