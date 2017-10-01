На минувшей неделе взрывотехникам ангарского ОМОНа пришлось принять участие в боевой операции. Им сообщили, что на берегу Еловки нашли часть ручной гранаты.



По словам очевидцев, это был запал от ручной осколочной гранаты Ф-1, который пролежал у реки не менее полувека. Взрывной силы в запале немного, но фалангу пальца оторвать может. Поэтому находку ликвидировали на месте.

Кстати, для взрывотехников такие выезды не впервой. Месяц назад в Усольском районе гранату нашли прямо на картофельном поле. Тоже боевая, правда, без чеки. И тоже взорвали на месте.



Артур ШОСТАК