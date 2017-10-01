Школьницу придавило на корте

На 14-летнюю школьницу в Ангарске упали хоккейные ворота. Сообщение об этом поступило вечером 19 октября. С переломом носа, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами на лице ребёнка госпитализировали в детскую городскую больницу.



Всё произошло на хоккейном корте в 8 микрорайоне. Девочка гуляла там вместе со своими друзьями. Сотрудники полиции, прибывшие на место, выяснили, что она зацепилась за перекладину ворот, повисла на ней, в итоге они не выдержали и рухнули на ребёнка.

Территория корта является муниципальной, находится в оперативном управлении МАУ «Ермак». Ворота, которые оказались не закреплены, тоже принадлежат муниципальному учреждению.

- Хоккейные ворота и не должны в обязательном порядке крепиться к основанию. Такое требование есть только к футбольным воротам. А хоккейные просто стоят до своего сезона. Летом на этом корте ребята гоняют мяч, зимой, когда заливают каток, играют в хоккей. Конструкция изготовлена таким образом, что она сама держит баланс. Просто на них не нужно висеть, - прокомментировала нашей редакции начальник отдела по физической культуре и спорта администрации АГО Светлана БАЖАНОВА.

Сейчас по данному факту следственный отдел по Ангарскому городскому округу СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку. По ее результатам станет ясно, имела ли дело преступная халатность.



Ольга КНЯЗЕВА