Бывшие друзья

Дикие собаки загрызли пони

Как подобная дикость могла случиться в черте города? Ведь садоводство «Аэлита» находится на расстоянии всего трёх километров от 10 микрорайона.По словам председателя СНТ «Аэлита» Владимира ИМЕНОХОЕВА, эта ситуация, как зеркало, отражает то, что происходит во многих других садоводствах. Рядом с «Аэлитой» находятся еще три СНТ. Каждый год дачники оставляют тут собак, служивших им всё лето сторожем или живой игрушкой.- Мы пытались поднимать этот вопрос в Союзе садоводов. Но зоозащитники стоят за собак горой. А ведь у нас почти 80 семей (четверть садоводства) круглый год живут в садоводстве, многие дети ходят в школу. Это же чудо, что стае попался пони, а не ребенок! И когда волонтерские организации говорят, что они стерилизуют и чипируют животных, кому от этого легче? Как будто у стерилизованной собаки нет клыков! А с кобелями что делать?Мы позвонили в отдел экологии и лесного надзора по телефону 52-60-16, где принимают информацию о появлении стай бродячих собак. Но с 12.00 до 16.00 в трубке был слышен лишь звук факса.Руководитель зоозащитной организации «Право на жизнь» Наталья БЕСПАЛОВА недоумевает, почему председатели садоводств нечасто обращаются к ним за помощью в регулировании стай (в частности, для проведения операций по стерилизации).Председатель ангарского Союза садоводов Надежда ДОБРЯКОВА говорит:- В небольших садоводствах («Автомобилист», «Ветеран-1»), понимая важность проблемы, люди скидываются на стерилизацию животных, не допуская хотя бы их размножения. В нашем же большом «Строителе-1» их бегает больше трех десятков. Нам на первоочередные мероприятия денег не хватает.Кстати, ангарчане не сильно доверяют размещенным в торговых центрах ящикам с просьбой о помощи для беспризорных котиков и собачек. В соцсетях то тут, то там всплывают новости с фотографиями, где будто бы стерилизованная сука (или даже кобель!) принесли пятерых щенков. К слову, согласно отчету комиссии по экологической политике Мосгордумы метод отлова и стерилизации признан неэффективным, так как не оказывает влияния на гормональный уровень и, следовательно, агрессивность собак. По утверждению ангарских кинологов, если три собаки уже могут проявлять агрессию, то стая больше десяти особей уверена в своем преимуществе и нападает всегда. Особенно агрессивна стая в период «собачьей свадьбы» или при наличии щенной суки.Кроме того, известно больше 40 болезней, которыми собака может «поделиться» с человеком.Случившаяся история - далеко не первый звонок, сигнализирующий, что проблема выходит из-под контроля. Собаки уже нападали на женщин и детей. Что должно произойти, чтобы, наконец, властям стало понятно: в безнадзорные стаи сбиваются не нынешние, а бывшие друзья человека? Да и как можно дружить с тем, кто тебя предал?С января по октябрь 2017 года на территории АГО отловлено 300 безнадзорных собак на сумму 700 тысяч рублей. До конца года планируется поймать еще 146. Отлов проводится в плановом режиме, согласно данным мониторинга и по заявкам граждан. Информация из района, расположенного вблизи «Аэлиты», не поступала. Так как СНТ «Аэлита» является юридическим лицом, отлов безнадзорных животных внутри СНТ не проводится, только на прилегающей территории. Однако с учетом происшедшего ЧП администрация всё же поставила такую задачу подрядной организации ООО «Пять звезд». Отлов будет проведен в ближайшие дни.