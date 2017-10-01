Выгоревшее помещение на первом этаже было кабинетом председателя профсоюза работников образования Ольги СЕЛЮГИНОЙ. Она рассказала нашей газете, что в момент возгорания все сотрудники, в том числе и она, находились на обеденном перерыве, а когда вернулись, люди из здания уже были эвакуированы, пожарные вовсю работали.По информации дознавателя ОНД и ПР по Ангарскому району главного управления МЧС России по Иркутской области Алексея КАРАГАЯ, предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Общая площадь пожара - 6 квадратных метров. Горела мебель, бумаги, никто из людей не пострадал. Сработала пожарная тревога, и все присутствовавшие в здании 40 человек, в том числе и дети, самостоятельно эвакуировались ещё до приезда пожарных.Мы побывали на месте происшествия на следующий день. Кабинет полностью выгорел. Сейчас решается вопрос, где будет сидеть профсоюз, пока помещение не отремонтируют.