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Обед спас


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В понедельник, 23 октября, в 14.05, загорелся один из кабинетов в здании центра детского творчества «Гармония».

Обед спас
Реальная площадь, затронутая огнём и копотью, значительно больше официальных шести метров.

Выгоревшее помещение на первом этаже было кабинетом председателя профсоюза работников образования Ольги СЕЛЮГИНОЙ. Она рассказала нашей газете, что в момент возгорания все сотрудники, в том числе и она, находились на обеденном перерыве, а когда вернулись, люди из здания уже были эвакуированы, пожарные вовсю работали.
По информации дознавателя ОНД и ПР по Ангарскому району главного управления МЧС России по Иркутской области Алексея КАРАГАЯ, предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Общая площадь пожара - 6 квадратных метров. Горела мебель, бумаги, никто из людей не пострадал. Сработала пожарная тревога, и все присутствовавшие в здании 40 человек, в том числе и дети, самостоятельно эвакуировались ещё до приезда пожарных.
Мы побывали на месте происшествия на следующий день. Кабинет полностью выгорел. Сейчас решается вопрос, где будет сидеть профсоюз, пока помещение не отремонтируют.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Константина ПАНИХИДИНА
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