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Заплатили за работу


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Сегодня, 09:55
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Вгороде все чаще стали обманывать ангарчан, желающих найти для себя работу по Интернету.

49-летняя ангарчанка встретила в сетях предложение о подработке. Когда незнакомый «работодатель» сообщила свои паспортные данные, жертва ей поверила и перевела 150 тысяч рублей.
По словам специалиста по взаимодействию со СМИ Марии АВРАМЕНКО, мошенники не брезгуют даже небольшими суммами. Недавно молодой ангарчанин, прочитав предложение о работе водителем на гипсовом заводе, позвонил по указанному телефону. Его заверили, что он принят и его ждут на проходной для оформления в отделе кадров. Заодно попросили привезти сок, «Раффаэлло» и перевести через терминал 4 тысячи рублей. Деньги пообещали вернуть по прибытии к проходной. И, конечно же, там его никто не ждал.

Игорь КАРИН
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