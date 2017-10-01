Заплатили за работу

Вгороде все чаще стали обманывать ангарчан, желающих найти для себя работу по Интернету.



49-летняя ангарчанка встретила в сетях предложение о подработке. Когда незнакомый «работодатель» сообщила свои паспортные данные, жертва ей поверила и перевела 150 тысяч рублей.

По словам специалиста по взаимодействию со СМИ Марии АВРАМЕНКО, мошенники не брезгуют даже небольшими суммами. Недавно молодой ангарчанин, прочитав предложение о работе водителем на гипсовом заводе, позвонил по указанному телефону. Его заверили, что он принят и его ждут на проходной для оформления в отделе кадров. Заодно попросили привезти сок, «Раффаэлло» и перевести через терминал 4 тысячи рублей. Деньги пообещали вернуть по прибытии к проходной. И, конечно же, там его никто не ждал.



Игорь КАРИН