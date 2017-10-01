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За кражу нефтепродуктов-3 года


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Сегодня, 13:39
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Ангарский городской суд приговорил пятерых жителей Иркутской области к 3 и 2,5 годам лишения свободы условно за хищение нефтепродуктов из нефтепровода «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК), сообщается 26 октября на сайте суда.

Обсуждённые признаны виновными по статье «Кража». Двоим назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в 70 тысяч рублей каждому, трое приговорены к 2,5 годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей каждому. Приговор вступил в законную силу. Подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и частично возместили ущерб.

По информации суда, мужчины произвели врезку в технологический нефтепродуктопровод химического завода АНХК/ Lkz 'njuj арендовали участок рядом с промбазой вблизи нефтепродуктопровода.
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