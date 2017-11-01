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Дело труба


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Сегодня, 10:40
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Нефтяной трубопровод до сих пор не дает покоя любителям легкой наживы.

Ангарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении пяти жителей Иркутской области, занимавшихся хищением нефтепродуктов. Самому старшему из них 40 лет, все работают, один – в Ангарской нефтехимической компании.

Как следует из материалов дела, преступники произвели врезку в технологический нефтепровод химического завода. Один из подсудимых взял в аренду земельный участок вблизи нефтепровода, на котором находилась промышленная база. Затем, используя машину горизонтально-направленного бурения, злоумышленники проложили под землей трубопровод, через который и качали нефтепродукт из незаконной врезки в две грузовые цистерны.

Таким образом им удалось похитить более 30 тонн компонента дизельного топлива. Украсть еще 28 тонн нефтепродукта не получилось, преступную попытку пресекли сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

По информации пресс-службы Ангарского городского суда, подсудимые полностью признали вину, раскаялись в содеянном и частично возместили ущерб. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд признал пятерых мужчин виновными в совершении преступлений, но назначил им условную меру наказания. Два «нефтедобытчика» получили по 3 года лишения свободы со штрафом каждому по 70 тысяч рублей, трое осужденных приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом по 30 тысяч рублей каждому.

Приговор вступил в законную силу.

Ольга КРАСНОВА
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