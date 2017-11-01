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Мошенники не спят


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Сегодня, 11:19
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Мошенники не спят

Полиция напоминает о предельной бдительности при совершении онлайн-покупок, получении в социальных сетях просьб о займах и иных финансовых операциях.

Днём 31 октября в отдел МВД России по Шелеховскому району поступило сообщение от местной жительницы. 45-летняя женщина на сайте «Дром.ру» решила продать автомобиль. Покупатель позвонил по указанному в объявлении телефону и предложил внести предоплату. Продавец авто назвала незнакомому человеку данные карты, а также логин и пароль от личного кабинета. У шелеховчанки в течение нескольких минут было списано 30 тысяч рублей.

Посредством интернета злоумышленники похитили накопления 26-летней братчанки. В социальной сети девушка увидела объявление о продаже косметики и перевела более 6 тысяч рублей в качестве задатка. Товар заявительница так и не получила, страница продавца ныне заблокирована.

Жительница Ангарска разместила объявление о продаже детской коляски, и назвав конфиденциальные данные банковской карты объявившемуся покупателю, лишилась более 4 тысяч рублей.

У жительницы Иркутска «телефонные» мошенники похитили 11 тысяч рублей. Аферист по телефону представился её начальником и попросил передать деньги курьеру. Подчиненная выполнила просьбу, но позже выяснилось, что руководитель никаких распоряжений ей не давал.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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