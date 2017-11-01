По факту смерти врача-акушера в Ангарске проводится проверка

1 ноября в ходе мониторинга следствием средств массовой информации выявлен телевизионный репортаж о смерти акушера-гинеколога Ангарского перинатального центра. Из сообщения СМИ следует, что накануне смерти врач проработала в дежурной смене более 30 часов. По данному факту следственным отделом по г. Ангарск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).
В настоящее время следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.