По факту смерти врача-акушера в Ангарске проводится проверка

1 ноября в ходе мониторинга следствием средств массовой информации выявлен телевизионный репортаж о смерти акушера-гинеколога Ангарского перинатального центра. Из сообщения СМИ следует, что накануне смерти врач проработала в дежурной смене более 30 часов. По данному факту следственным отделом по г. Ангарск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской областиначата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).В настоящее время следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.