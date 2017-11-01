Крали деньги у сирот

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного и крупного ущерба гражданину, организованной группой), 17 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования), а также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу, а также в совершение тяжкого преступления), ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).В ходе совместной работы следователей СКР, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, сотрудников регионального управления МВД России проведены проверки законности вступления в брак лиц, не достигших 18 лет, из социально незащищенной категории (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). В результате выявленопо подложным документам, в 12 случаях из которых после заключения брака путем обмана похищено имущество потерпевших.Необходимо отметить, что лица данной категории ежемесячно получают на лицевые счета денежные средства, которыми они не могут самостоятельно распоряжаться до достижения ими возраста 18 лет, либо обретения полной дееспособности. В среднем на счетах у детей в возрасте от 16 до 18 лет находятся суммы от 300 000 до 1 000 000 рублей. Обретение полной дееспособности и возможности распоряжения денежными средствами на счетах возможно в связи с вступлением в брак до достижения ими возраста 18 лет.По версии следствия, в период с марта по сентябрь 2016 года организованная группа лиц в составе четырех человек на территории города Иркутска и Иркутской области с целью получения денежных средств, находящихся на счете несовершеннолетних сирот, склоняла последних к заключению фиктивных браков с совершеннолетними по поддельным документам. Затем подросткам, имеющим свидетельство о заключении брака, необходимо было снять со счета деньги и передать злоумышленникам. Преступная схема заключалась в том, что несовершеннолетним были подысканы «невесты» и «женихи», которые за вознаграждение соглашались вступить с ними в брак, были изготовлены подложные постановления органа местного самоуправления о разрешении несовершеннолетним вступить в брак до достижения ими 18 лет, а также медицинские справки, якобы подтверждающие состояние беременности у «невест». В последующем данные подложные документы были предоставлены несовершеннолетними в отделы ЗАГСа в городе Иркутске. После регистрации браков, практически все денежные средства, находящиеся на счетах, обналичивались, однако воспользоваться ими несовершеннолетние не смогли, так как они были похищены у них обманным путем этими же лицами.Трем участникам организованной группы на момент совершения преступлений было 19, 22 и 27 лет, четвертого участника – несовершеннолетнего сироту вовлекли в преступную группу с целью подбора потерпевших из числа сирот для совершения преступлений. Кроме того, в августе 2016 года 22-х летний участник преступной группы в г. Иркутске требовал под угрозой применения насилия у подростка-сироты деньги в сумме свыше 100 тысяч рублей.В ходе расследования уголовного дела следователями допрошено более 50 человек, проведены очные ставки и опознания, получены заключения более 10 судебных экспертиз. Кроме того, следствием выявлены причины и условия совершения преступлений, в связи с чем, по результатам расследования уголовного дела, внесены представления в соответствующие органы власти.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.