Массовая гибель нерп на Байкале возможна от голода

Фото: www.ntv.ruЖелудки погибших на Байкале нерп были не заполнены: нормально животные не питались. Об этом рассказал западно-байкальский межрайонный прокурор Алексей Калинин. По его словам, надзорное ведомство рассматривает две версии гибели нерп – антропогенную и научную.— Пока ни ученые, ни специалисты ничего конкретного сказать не могут, идем методом исключения. По предварительной информации, желудки нерп не заполнены, то есть они нормально не питались. Встает вопрос: "В связи с чем это происходило, по каким-то природным причинам, причинам заболевания или это было отравление?" Специалисты отобрали пробы воды в южной части Байкала. Результаты станут известны через пять суток,
— отметил прокурор.
Он также подчеркнул, что у ведомства была версия, что нерпы запутались в сетях и потом браконьеры их стали вытаскивать. Вроде как кушать нечего, и нерпы пошли есть рыбу в сетях. Опросы местных жителей говорят о том, что на южный Байкал большие косяки омуля не заходят в последнее время, в связи с чем сети не расставляются. Если бы нерпу извлекали из сетей, то на лапах и голове были какие-то следы. Специалисты осмотрели больше десятка старых и молодых нерп, никаких следов не обнаружено. Браконьерство, предварительно, исключается.— Мы провели экспертизу тел двух нерп. Кроме того, их будут исследовать в лаборатории ветеринары, специалисты Россельхознадзора, Росрыболовства. Им предстоит определить нахождение в мягких тканях иных веществ. Мы как прокуратура не исследуем какие-то природные факторы, для нас главное – определиться, были ли какие-то нарушения законодательства, то есть сливы, сбросы, отравления, браконьерство и другие вещи. Надо сказать, что ученые предупреждали нас об этом явлении, о том, что такое колоссальная численность популяции сама себя отрегулирует. В прокуратуру поступали обращения о том, чтобы разрешить заготовку нерпы. Мы просто побоялись, что не сможем потом отучить охотников. У нас и менталитет совершенно другой. Мы не привыкли смотреть на нерп как на добычу,
— отметил Алексей Калинин.
По его словам, специалисты продолжают исследования. Правоохранители осматривают места, опрашивают очевидцев. Предварительно получили заключение, что чумы плотоядных у животных не обнаружено. Впрочем, данный факт подтвердили корр. агентства в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии.— Есть два пути. Антропогенную версию мы пока проверяем. Кроме того, есть версия ученых — землетрясение, выброс газа. Но также встает вопрос: "Почему нерпа хватанула этот газ, а рыба нет?" Есть версия, что это превышение популяции, произошло ослабление иммунитета. С другой стороны, смотришь на нерпу, она выглядит нормально, то есть ничего не предвещало ее смерти. Когда особи заболевают, наверное, они не в одном месте все умирают,
— рассказал Алексей Калинин.
Прокуратура сейчас отрабатывает версию, связанную со сбросами. В южной котловине находится несколько очистных сооружений — в Слюдянке, Ангасолке, Култуке и в Байкальске, а также на БЦБК. Прокуратура Бурятии также проводит проверку по факту гибели нерп. Но пока антропогенных веществ специалисты не обнаружили. Поэтому шаг за шагом исследуется все побережье.— Весь ресурс лабораторий мы привлекли, ждем результатов проб. Ученые нам говорят, что загрязнить Байкал до таких концентраций, чтобы там кто-то умирал невозможно. БЦБК раньше сбрасывал десятки тысяч кубометров химии в сутки, и ничего такого не было. Сейчас в южной котловине у нас такого загрязнителя нет. И это ж кто должен столько сбросить, чтобы на таком расстоянии нерпы погибли... У нас же в южном побережье нет лежбища, нерпы все в разброде. И это представляете, до какой концентрации нужно было отравить Байкал, чтобы там начала гибнуть нерпа. Это маловероятно. И нам ученые говорят: "Вы зря ищите". Но мы тем не менее обязаны это сделать. С точки зрения научных теорий, это все-таки какие-то проблемы внутри популяции, естественный отбор. Давно обсуждался вопрос, чтобы открыть на нее охоту, добычу. С учетом того, что общественность против, мы не готовы пойти на этот шаг. Ученые предупреждали, что нерп сейчас много, бакланов — тоже, то есть дисбаланс, но вы не переживайте. Они говорят, что экосистема живая и она сама себя отрегулирует. Поэтому мы все-таки ориентируемся на мнения ученых, которые не раз видели падеж нерпы. Ведь такого раньше не было, чтобы нерпа обитала в Листвянке, около КБЖД. Мы знали, что она живет где-то на севере, а сейчас ее так много, что она везде по Байкалу. Поэтому мог возникнуть вопрос внутреннего регулирования самой популяции. Поэтому, на мой взгляд, если мы сейчас не найдем, если все пробы покажут, что вода чистая, нет никаких загрязнений. В настоящее время все-таки склоняемся к научной версии, но и антропогенную не исключаем. Где-то полторы недели у нас есть на то, чтобы все тщательно проверить,
— подчеркнул западно-байкальский межрайонный прокурор Алексей Калинин.
132 мертвые нерпы обнаружили на берегу Байкала в районе поселков Новый Энхалук, Клюевка и города Бабушкин в Бурятии 29 октября, а также на побережье от Култука до порта Байкала и возле поселка Мурино в Слюдянском районе Иркутской области по состоянию на вечер 30 октября. Специалисты выясняют причину гибели животных. По предварительной версии, нерпы могли умереть естественной смертью. Об этом сообщил глава Байкальского управления Росприроднадзора Дмитрий Петров. Результаты проверки станут известны позже.
Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка по факту массовой гибели нерп. Лимнологическим институтом СО РАН с целью проведения углубленных научных исследований на место происшествия организована экспедиция. К проверке подключены специалисты Ангаро-Байкальского территориального Управления Росрыболовства, ФГБНУ "Госрыбцентр" и ФГБУ "Главрыбвод", Службы ветеринарии Иркутской области, Байкальского Управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, научных сотрудников ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
Сообщает ИА IrkutskMedia