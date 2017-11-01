Насмерть проучила

Как дочка заказала сожителя мамы



ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ



НА СЛАБО

ГУФСИН СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

МАМА ПРОСИТ ПОСАДИТЬ



Ольга КНЯЗЕВА

(Имена всех героев

публикации изменены)

Погибший Евгений С. не дожил до своего 34-летия четыре дня. Он нигде не работал, любил выпить. Квартира выглядит соответственно: обшарпанные стены, неровные деревянные полы с потёртой краской, в углу кучей навалены тряпки, повсюду грязь. Здесь они все и жили: 31-летняя Татьяна, тоже безработная, её 13-летняя дочь Ксюша и типа отчим.– захлёбывается слезами Татьяна, невысокая молодая женщина со стойким запахом перегара. Через пару минут после начала разговора она уже просит купить ей сигареты. Не выпуская из рук крепкий «Максим», продолжила:Татьяна уверяет, что дочка была не против:Татьяна не скрывает: они выпивали. В тот день, 5 октября, к ним зашёл друг. Сидели втроём, девочка гуляла на улице. Скандал начался, как только она зашла домой.- Татьяна искренне не понимает, что не так, все же вроде хорошо.После скандала Ксюша вышла из комнаты и кому-то позвонила. Через полчаса вернулась.- кричала девочка, а за дверью уже стояли вызванные ею защитники - 22-летний Владимир, 31-летний Егор и 32-летний Иван.Откуда у восьмиклассницы такие знакомые, она объяснит уже на следствии: с Владимиром девочка познакомилась в кафе «Макфудс». Просто дружили.- нехотя Татьяна признается, что Ксюша обвинила отчима в сексуальных домогательствах. Мама уверена, что это поклёп.Евгений на подначивания подростка отреагировал. Поверх голого тела накинул куртку и выскочил в подъезд.На камерах видеонаблюдения, установленных на подъезде, видно, как мужчину с руками за спиной сажают в машину. Девочку тоже. В тот же вечер Татьяна сообщила в полицию о похищении своего сожителя. А через пару часов Ксюша пришла к брату Татьяны, своему дяде. Полицию и мать она убеждала, что не знает, где отчим и что с ним. Рассказала только через сутки.– убивается женщина.Евгений был женат. Мария, его законная супруга, два года назад уехала в Якутию, чтобы ухаживать за больной сестрой. О том, что она теперь вдова, ей сообщила соседка по телефону.- Мария знала, что у супруга проблемы с алкоголем.Мария уверена, что обвинения в домогательстве к девочке клевета:Мужчины, которых Ксюша попросила отомстить за себя, сейчас находятся под стражей. Их нашли и задержали в этот же день. Анонимный источник, близкий к официальному, сообщил нашей газете, что двое из задержанных на момент преступления числились действующими сотрудниками ГУФСИН и были уволены задним числом.ГУФСИН подтверждает, что 31-летний Егор О. и 22-летний Владимир Ж. действительно работали в системе исполнения наказания. Но на момент преступления оба были уволены по собственному желанию. Егор был начальником отдела безопасности, Владимир проходил стажировку, претендовал на должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. Был, по сути, в подчинении у своего старшего коллеги. Поговорить с мужчинами и выяснить, какие отношения их связывали с 13-летней девочкой и что могло заставить их, серьезных людей, хорошо знающих, к чему приводит нарушение закона, приехать и жестоко избить мужчину, а потом оставить его без помощи вдали от жилья, нам не удалось.Ксюше всего 13 лет, так что уголовная ответственность скорее всего обойдёт её стороной. Хотя мать уверена, что наказать дочку необходимо.– Татьяна, кстати, и сама имеет несколько судимостей - за наркотики и драку. Осуждена условно, срок истекает в 2019 году.