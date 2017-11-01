Насмерть проучила

Как дочка заказала сожителя мамы5 октября в полицию Ангарска обратилась женщина – её сожителя похитили и увезли в неизвестном направлении. Спустя сутки мужчину нашли мёртвым на берегу Китоя. Экспертиза показала, что его жестоко избили и оставили умирать. Позже 13-летняя дочь женщины призналась: это она заказала расправу над новым мужем матери.
ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ
Погибший Евгений С. не дожил до своего 34-летия четыре дня. Он нигде не работал, любил выпить. Квартира выглядит соответственно: обшарпанные стены, неровные деревянные полы с потёртой краской, в углу кучей навалены тряпки, повсюду грязь. Здесь они все и жили: 31-летняя Татьяна, тоже безработная, её 13-летняя дочь Ксюша и типа отчим.- Мы полгода жили вместе. Я очень Женьку любила!
– захлёбывается слезами Татьяна, невысокая молодая женщина со стойким запахом перегара. Через пару минут после начала разговора она уже просит купить ей сигареты. Не выпуская из рук крепкий «Максим», продолжила:- Мы всю жизнь с ним знакомы, в одном дворе росли, ещё наши мамки-покойницы дружили. Замутили с ним где-то в мае. Мы с дочей переехали к нему, тут буквально соседний дом.
Татьяна уверяет, что дочка была не против:- Летом я посменно работала в лагере посудомойкой. Ксюха тогда просила меня купить ей модные рваные джинсы. Я говорю, что незачем, старые порву, хорошо будет. И Жеке запретила покупать. А тут со смены приезжаю – у Ксюхи джинсы новые! Потом через пару недель кроссовки. Они не ругались, жили дружно.
Татьяна не скрывает: они выпивали. В тот день, 5 октября, к ним зашёл друг. Сидели втроём, девочка гуляла на улице. Скандал начался, как только она зашла домой. - Был уже где-то одиннадцатый час вечера. Женя сделал Ксюшке замечание. Ну что-то по бытовухе, то ли ноги помыть, то ли со стола убрать. Она давай огрызаться. В итоге такой скандал начался! Я успокоила их, сказала дочке, чтобы не подначивала, а она дальше давай, на меня кидается, говорит, что я её на мужика променяла,
- Татьяна искренне не понимает, что не так, все же вроде хорошо.
НА СЛАБО
После скандала Ксюша вышла из комнаты и кому-то позвонила. Через полчаса вернулась.- Ты только на малолеток кидаться можешь? Слабо выйти поговорить со взрослыми?
- кричала девочка, а за дверью уже стояли вызванные ею защитники - 22-летний Владимир, 31-летний Егор и 32-летний Иван.
Откуда у восьмиклассницы такие знакомые, она объяснит уже на следствии: с Владимиром девочка познакомилась в кафе «Макфудс». Просто дружили. - Да вы что! Она у меня девочка совсем! Клялась мне, что ни с кем и никогда. Она позвонила этому Володе, наговорила гадостей про Женю,
- нехотя Татьяна признается, что Ксюша обвинила отчима в сексуальных домогательствах. Мама уверена, что это поклёп.
Евгений на подначивания подростка отреагировал. Поверх голого тела накинул куртку и выскочил в подъезд.
На камерах видеонаблюдения, установленных на подъезде, видно, как мужчину с руками за спиной сажают в машину. Девочку тоже. В тот же вечер Татьяна сообщила в полицию о похищении своего сожителя. А через пару часов Ксюша пришла к брату Татьяны, своему дяде. Полицию и мать она убеждала, что не знает, где отчим и что с ним. Рассказала только через сутки. - Я когда увидела фотографию мёртвого Женьки, кричала Ксюше, что она тварь, что лучше бы сдохла, чтобы не видеть её больше никогда! Она ведь знала, где он! Скажи в тот вечер, он был бы жив! А сейчас говорит мне: ну подох, так ему и надо! А ведь он ей кроссовки покупал, джинсы рваные!
– убивается женщина.
Евгений был женат. Мария, его законная супруга, два года назад уехала в Якутию, чтобы ухаживать за больной сестрой. О том, что она теперь вдова, ей сообщила соседка по телефону. - Мы с Женей были вместе 7 лет. Когда уезжала, сына, он ему не родной, я забрала с собой. Год назад сказала мужу, что он может разводиться, а может ехать ко мне, но сестру я не брошу,
- Мария знала, что у супруга проблемы с алкоголем. - В мае он мне позвонил, сказал, что у него появилась женщина. Как я отреагировала? Да никак, мы к тому моменту супругами были уже только в паспорте. Хорошо, если бы женщина была путная. Но ведь нашёл себе под стать!.. С работы уволили, они запили на пару.
Мария уверена, что обвинения в домогательстве к девочке клевета:
- Я знала своего мужа. Мог выпить, даже ударить. Скорее всего, девочке тоже доставалось. Но приставать он не мог, это я точно говорю.
ГУФСИН СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Мужчины, которых Ксюша попросила отомстить за себя, сейчас находятся под стражей. Их нашли и задержали в этот же день. Анонимный источник, близкий к официальному, сообщил нашей газете, что двое из задержанных на момент преступления числились действующими сотрудниками ГУФСИН и были уволены задним числом.
ГУФСИН подтверждает, что 31-летний Егор О. и 22-летний Владимир Ж. действительно работали в системе исполнения наказания. Но на момент преступления оба были уволены по собственному желанию. Егор был начальником отдела безопасности, Владимир проходил стажировку, претендовал на должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. Был, по сути, в подчинении у своего старшего коллеги. Поговорить с мужчинами и выяснить, какие отношения их связывали с 13-летней девочкой и что могло заставить их, серьезных людей, хорошо знающих, к чему приводит нарушение закона, приехать и жестоко избить мужчину, а потом оставить его без помощи вдали от жилья, нам не удалось.
МАМА ПРОСИТ ПОСАДИТЬ
Ксюше всего 13 лет, так что уголовная ответственность скорее всего обойдёт её стороной. Хотя мать уверена, что наказать дочку необходимо.
- Она заказала Женю, что ей стоит завтра заказать меня? Пусть хотя бы дадут «условку» или отправят в спецшколу!
– Татьяна, кстати, и сама имеет несколько судимостей - за наркотики и драку. Осуждена условно, срок истекает в 2019 году.
Ольга КНЯЗЕВА
(Имена всех героев
публикации изменены)